Doğum günü hediyesi okula kütüphane

İstanbul'da yaşayan Nurcihan Avcı, eşi Aycan Avcı'ya 50. yaş gününde sürpriz bir hediye vermek istedi. Kitapları çok seven eşinin kırsaldaki bir okula kütüphane kurma hayalini gerçekleştirme kararı alan Avcı, kütüphanesi olmayan Van'ın Çaldıran ilçesine 35 kilometre mesafede İran sınırında bulunan Yukarıdikme İlk ve Ortaokulu'nda karar kıldı. Gerekli izinleri aldıktan sonra çalışma başlatan Avcı, öğretmen ve idarecilerin de desteğiyle okulun kullanılmayan bir bölümünü, eşinin isminin verildiği "Aycan Avcı Kütüphanesi"ne dönüştürdü. Eşinin çok sevindiğini söyleyen Avcı, "Çocukların kitaplarla, kütüphaneyle buluşmalarını görmek inanılmaz bir duygu" dedi.