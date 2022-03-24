Doğum günü ölüm günü oldu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde dün gece Sinan Ş.(36), doğum gününü kutlamak için kız arkadaşı Eda Evli (22) ile yaşadığı evde buluştu. Alkol alan çiftin bir süre sonra arasında sabaha karşı tartışma çıktı. Bu sırada Eda Evli, polisi aramak istedi ancak çantasını Sinan Ş.'nin aracında unuttuğu için arayamadı. Sinan Ş.'nin cep telefonuna Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) indiren Eda Evli'nin butona basması sonucu olay yerine polis ekipleri intikal etti. Ekipler, olay yerine geldiklerine eve camdan girerek, genç kadını yerde yatar vaziyette buldu.

BOĞAZINDAN SIKARAK ÖLDÜRMEYE ÇALIŞMIŞ

Boğazından ip benzeri bir cisim ile boğulan kadını bulan ve durumun 112'ye bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının ağır yaralı olduğunu belirledi. Olay yerinde ilk müdahalenin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cinayet zanlısı Sinan Ş.'nin olay yerinde polise teslim olduğu ve gözaltına alındığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri, Sinan Ş.'nin yaşadığı evde ve aracında incelemelerde bulunurken, konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kadının cenazesi ise otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü