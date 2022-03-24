Haberler Yaşam Haberleri Doğum günü ölüm günü oldu
Giriş Tarihi: 24.3.2022 12:31 Son Güncelleme: 24.3.2022 13:06

Doğum günü ölüm günü oldu

HAMZA ALP
Doğum günü ölüm günü oldu

Ordu’nun Altınordu ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde Sinan Ş. birlikte yaşadığı Eda Evli'yi boğarak öldürdü.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde dün gece Sinan Ş.(36), doğum gününü kutlamak için kız arkadaşı Eda Evli (22) ile yaşadığı evde buluştu. Alkol alan çiftin bir süre sonra arasında sabaha karşı tartışma çıktı. Bu sırada Eda Evli, polisi aramak istedi ancak çantasını Sinan Ş.'nin aracında unuttuğu için arayamadı. Sinan Ş.'nin cep telefonuna Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) indiren Eda Evli'nin butona basması sonucu olay yerine polis ekipleri intikal etti. Ekipler, olay yerine geldiklerine eve camdan girerek, genç kadını yerde yatar vaziyette buldu.

BOĞAZINDAN SIKARAK ÖLDÜRMEYE ÇALIŞMIŞ

Boğazından ip benzeri bir cisim ile boğulan kadını bulan ve durumun 112'ye bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının ağır yaralı olduğunu belirledi. Olay yerinde ilk müdahalenin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cinayet zanlısı Sinan Ş.'nin olay yerinde polise teslim olduğu ve gözaltına alındığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri, Sinan Ş.'nin yaşadığı evde ve aracında incelemelerde bulunurken, konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kadının cenazesi ise otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü

EN ÇOK OKUNANLAR

Konya'da hastanedeki dehşetin detayları belli oldu! Doktorun başına silah dayayıp, ‘sadece babamla ilgilen’ demiş
SON DAKİKA: Diyarbakır sanayi sitesinde patlama! Yaralılar var; Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi
Ayşe Tolga'nın imdadına eski eşi koştu! Ünlü oyuncuya ev hediye eden Marsel Eskinazi "Böyle erkekler de var" dedirtti!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Meral Akşener'in 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili iddiasını yalanladı
Mart anketinde hangi parti önde?
Ankara’da lise öğrencisinin öğretmene yaptığı saygısızlığa soruşturma
SON DAKİKA: 16 milyarlık banka vurgununda 4 kritik nokta! Savcılık bu soruların yanıtını arıyor...
Bizi sizden koruyun, başka ihsan istemez
Son dakika: NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi başladı! Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği...
İBB tarihi çınar ağaçlarını katletmişti! Orman Mühendisi Levent Dikmen: Çınarlar kanser değildi cahilce kestiler
ARKADAŞINA GÖNDER
Doğum günü ölüm günü oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA