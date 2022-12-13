Doğum günü partisi ölümle bitti

İstanbul Beşiktaş'ta kuzeni Gökhan A.'ya ait reklam ajansında çalışan Erdi Erden (32), 15 kişilik bir grupla bir iş arkadaşının doğum gününü kutladı. Alkol ve uyuşturucu alındığı iddia edilen partinin ardından kendini kötü hissettiğini belirten Erden, eve gidemeyeceğini ve ajansta kalacağını söyledi. Ertesi gün haber alınamayan Erden, Gökhan A. tarafından ajansta hareketsiz bulundu. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Erden'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ajansta çok sayıda boş alkol şişesi ve Erden'in çantasından çıkan içime hazır halde 2 adet uyuşturucu maddeye el konuldu. Ön otopsi sonucuna göre Erden'in, yüksek dozda alkol aldığı ve uyuşturucu madde kullanımına bağlı kalp krizi geçirdiği iddia edildi. Birçok reklam filminin yazarlığını yapan Erden, Maltepe'deki Halil İbrahim Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Başıbüyük Mezarlığı'nda toprağa verildi.