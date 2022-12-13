Doğum günü partisi reklam yazarının ölümüne yol açtı

Doğum günü partisi sonrasında Beşiktaş Levent'te meydana gelen ölüm olayı saat 14.00 sıralarında ortaya çıktı. Maltepe Zümrütevler Mahallesi'ndeki evinden çıkan 32 yaşındaki Erdi Erden, kuzeni Gökhan A.'nın sahibi olduğu ve kendisinin de çalıştığı Beşiktaş'taki reklam ajansına geldi. Burada ajansın bir çalışanının doğum günü nedeniyle toplanan yaklaşık 15 kişilik grup, alkollü parti düzenledi. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden ve uyuşturucu madde de kullanıldığı iddia edilen parti sonrası grup, ajanstan ayrılarak evlerine gitti. Ancak Erdi Erden, kuzeni Gökhan A.'ya kendini kötü hissettiği için eve gidemeyeceğini ve ajansta kalacağını söyledi.