Kılıçla katledilen Başak Cengiz, doğum gününde mezarı başında anıldı. Cengiz’in nişanlısının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise duygulandırdı
İstanbul Ataşehir'de Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz doğum gününde mezarı başında ailesi ve sevenleri tarafından anıldı. Cengiz'in nişanlısı doğum gününde sosyal medya hesabından "Doğum günün kutlu olsun meleğim. Böyle anlaşmamıştık seninle biz hiç ayrılmayacaktık" mesajını paylaştı.
ÇİÇEKLERLE DONATTILAR
Mimar Başak Cengiz doğum gününde ailesi, arkadaşları ve sevenleri tarafından mezarı başında anıldı. Karşıyaka Mezarlığı'ndaki anmaya Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, abisi Fatih Cengiz ve arkadaşları katıldı. Cengiz'in 29. doğum gününü unutmayan arkadaşları, mezarı çiçeklerle donattı.
YÜREK YAKAN PAYLAŞIM
Cengiz'in nişanlısı İnstagram hesabından paylaşım yaparak doğum gününü kutladı. Cengiz ve kendisinin bir arada olduğu fotoğrafı paylaşan Mahir Mızrak, "Doğum günün kutlu olsun meleğim. Böyle anlaşmamıştık seninle biz hiç ayrılmayacaktık. Elimi hiç bırakmayacaktın. Hiç susmadan anlattığın onca şeyi nasıl yaşayacağız. Sesin hiç gitmiyor kulaklarımdan. Yüzün hiç gitmiyor aklımdan. Seni benden alan kader en kısa sürede kavuşmamızı da sağlasın. Nurlar içinde uyu bitanem..." ifadelerini kullandı.