Doğum gününde dehşeti yaşadı!

Sonrasında bir anda ateş parladı, ateş parlayınca ben komple alev aldım. Bana burada yumurta atmaya çalışan bir arkadaşımda komple alev aldı. Onun altında kot vardı ona bir şey olmadı ama benim altımda şort olduğu için baya bir yandım. Burada kendim yuvarlandım. Yeşilliklerde yaklaşık bir 10 saniye yandım. Yüzüme kadar alev çıktı ama kapüşonlu olduğu için yüzüm çok yanmadı, fakat sakallarım yanmıştı.