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Giriş Tarihi: 6.8.2022 15:42 Son Güncelleme: 6.8.2022 15:45

Doğum gününde geçirdiği feci kazada hayatını kaybetti

Artvin’de lüks otomobil TIR'a arkadan çarptı. Hurdaya dönen araç içinde bulunan 21 yaşındaki Cemal Tatar hayatını kaybetti.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Doğum gününde geçirdiği feci kazada hayatını kaybetti

Karadeniz Sahil Yolu'nun Hopa ile Kemalpaşa ilçeleri arasında Kopmuş mevkiinde gece 02.30 sırlarında meydana gelen kazada, Kemalpaşa istikametinden Hopa'ya giden Birkan Yılmaz (25) yönetimindeki otomobil, seyir halindeki TIR'a arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü. Kaza sonrası araç içinde bulunan 21 yaşındaki Cemal Tatar olay yerinde hayatını kaybederken, kazada yaralanan sürücü Birkan Yılmaz (25) ise Artvin Devlet hastanesine kaldırılarak tedavisi altına alındı.

DOĞUM GÜNÜNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çanakkale'de okuyan üniversite öğrencisi Camal Tatar'ın dün doğum günü olduğu ve yaz tatilinde memleketi Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki ailesinin yanına gelirken arkadaşının aracıyla yaptığı kazada hayatını kaybettiği öğrenildi. Tatar'ın cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, cenazesinin yarın öğlen namazının ardından Kemalpaşa ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

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Doğum gününde geçirdiği feci kazada hayatını kaybetti
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