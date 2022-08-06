Doğum gününde geçirdiği feci kazada hayatını kaybetti

DOĞUM GÜNÜNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çanakkale'de okuyan üniversite öğrencisi Camal Tatar'ın dün doğum günü olduğu ve yaz tatilinde memleketi Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki ailesinin yanına gelirken arkadaşının aracıyla yaptığı kazada hayatını kaybettiği öğrenildi. Tatar'ın cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, cenazesinin yarın öğlen namazının ardından Kemalpaşa ilçesinde defnedileceği öğrenildi.