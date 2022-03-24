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Giriş Tarihi: 25.3.2022

Doğum gününde öldürüldü

HAMZA ALP
Doğum gününde öldürüldü
Ordu'nun Altınordu ilçesinde, birlikte yaşayan Eda Evli (22) ve Sinan Ş. (36), önceki gece, genç kadının doğum gününü kutlayarak alkol aldı. Ancak bir süre sonra ikili arasında tartışma çıktı.



Telefonu otomobilde kaldığı için polisi arayamayan Eda Evli, Sinan Ş.'nin telefonuna KADES'i indirip butona bastı. Kısa sürede olay yerine gelen polisler, kapı açılmayınca camdan girdikleri evde, genç kadını hareketsiz yerde yatarken buldu. İple boğulduğu belirlenen Eda Evli, kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi'nde, hayatını kaybetti. Polise teslim olan Sinan Ş. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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Doğum gününde öldürüldü
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