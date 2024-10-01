Doğum gününde yeniden doğdu

Erzurum'un Pasinler ilçesinde yaşayan Meral Taşçı, uzun süredir nefes darlığı çekiyordu. Erzurum Şehir Hastanesi'ne başvuran Taşçı'ya yapılan tetkikler sonucunda aort ve mitral kapakçıklarında yetmezlik olduğu tespit edildi. Genç bir hasta olması nedeniyle mekanik kapak yerine "OZAKİ" yöntemi tercih edildi. 25. doğum gününde ameliyata alınan Taşçı, 4 saat süren operasyonla kendi kalp zarından yapılan kapakçıklarla sağlığına kavuştu.Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Mehmet Ali Kaygın, bu yöntemle hastanın ileride kan sulandırıcı ilaç kullanmak zorunda kalmayacağını belirtti. Kaygın, "Eğer mekanik kapak kullanmış olsaydık, hastamız yaşam boyu ilaç kullanmak zorunda kalacaktı. Bu da ilerde çocuk sahibi olmasını zorlaştıracaktı. Ancak hastamızın kendi kalp zarından yapılan bu kapakçık ile sağlıklı bir şekilde hayatına devam edecek ve evlenip çocuk sahibi olmak istediğinde herhangi bir sorun yaşamayacak. Dünyada yaygınlaşan bu yöntemi Erzurum'da ilk kez uyguladık ve çok başarılı sonuçlar aldık" dedi.Ameliyat sonrası sağlık durumu hızla iyileşen Meral Taşçı, doğum gününde sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Artık bütün şikâyetlerim sona erdi. Adeta yeniden doğdum" ifadelerini kullandı.