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Giriş Tarihi: 5.7.2024

Doğum gününü beklerken cenazesini kaldırdık

Maganda kurşunuyla ölen Pera bebeğin dedesi, “Doğum gününü beklerken cenazesini kaldırdık” dedi

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Doğum gününü beklerken cenazesini kaldırdık
Aydın'da geçen pazartesi günü öğle saatlerinde evde annesiyle oyun oynarken yoldan geçen düğün konvoyundaki magandanın ateşlediği silahtan çıkan serseri kurşunun çatıdan girmesi sonucu ölen 11 aylık Pera bebeğin dedesi çiftçi Kerim Palabıyık, SABAH'a konuştu: "12 Temmuz'da torunumun doğum gününü kutlamaya hazırlanıyorduk. Doğum gününü beklerken cenazesini kaldırdık. Pera, kör kurşunun hedefi oldu. Acımızı tarif etmeye kelimeler yetmez. Bireysel silahlanma yasaklansın, başka Pera'lar ölmesin.




Ciğerlerimiz yanıyor. Yüreğimiz dağlandı. Oğlum ve gelinimi ilaçlarla uyutuyoruz. Torunum kraker, bisküvi yerken annesinin kucağında öldü. Evinde güvende değilsen, nerede güvende olacaksın." Buse-Ahmet Palabıyık çiftinin tek çocuklarını hayattan koparan olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusunun sürüyor.
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Doğum gününü beklerken cenazesini kaldırdık
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