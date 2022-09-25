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Giriş Tarihi: 25.9.2022

Doğum gününü sel bastı

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde bir restoranda doğum günü kutlayan 30 kişi, derenin taşması sonucu mahsur kaldı. Büyük korku yaşayan vatandaşlar, jandarmanın yardımıyla kurtarıldı

DHA
Doğum gününü sel bastı
Kentte 2 gündür aralıklarla etkili olan sağanağın ardından önceki gün akşam saatlerinde Kozlu ilçesine bağlı Ilıksu mevkisinde dere taştı. Derenin taşması sonucu, 2 araç taşkın suyunda mahsur kalarak savruldu. Bir restoranda doğum günü kutlayan yaklaşık 30 kişilik grup ve çevredeki vatandaşlar, mekanın üst katına sığındı. İhbar üzerine su taşkınının yaşandığı bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve takviye jandarma ekipleri sevk edildi. Restoranın üst katında yardım bekleyen vatandaşların imdadına ekipler ve bölge halkı yetişti. Ekiplerin de yardımıyla restoranın arkasında yüksekte kalan Zonguldak İstanbul karayoluna patika yoldan güvenli koridor oluşturularak mahsur kalan vatandaşlar tahliye edildi. Ekiplerin sokaktaki çalışması devam ediyor.
Derenin bir anda taştığını söyleyen işletmeci Kadir Çetin, "Suyun geleceğini anladığımız için araçların hepsini kaldırttık, kapılarımızı çekip önlemimizi aldık. Kazasız belasız atlattık. Kimsenin burnu kanamadı. Sadece deniz kenarındaki 2 arabada mahsur kalanlar selde gelmeye çalışırken onları çıkarttık arabadan" dedi.



ÇOCUKLAR O ANLARI ANLATTI
Doğum günü için bir araya gelen çocuklar ise olay anını şöyle anlattı:
"Doğum günü kutluyorduk. İleride dalgalanma olduğunu görünce tsunami oluyor sandık. Sonra dere taştı. Arabaları çekin dediler. Burada bir araba vardı, sel götürdü. İçindeki insanı kurtardılar. Camdan doğru izlerken ilk başta macera var diye sevinmiştik ama sonra ne kadar kötü bir durum olduğunu anladık, korktuk. Su buraya doğru taşmaya başlayınca aşırı korktuk."



SAĞANAK NEDENİYLE ILIKSU DERESİ TAŞTI
Zonguldak'ta sağanak nedeniyle Ilıksu Deresi'nin taşması sonucu araçlarında ve iş yerlerinde mahsur kalanların yardımına ekipler yetişti. Kentte iki gündür etkili olan sağanak sebebiyle Kozlu ilçesi Ilıksu Esenköy Mahallesi mevkisindeki Ilıksu Deresi'nin su seviyesinin yükselmesi sonucu taşkın meydana geldi. Derenin taşması sonucu bazı iş yerleri sular altında kaldı. Araçlarında ve iş yerlerinde mahsur kalan yaklaşık 20 kişi, AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri ile vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

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