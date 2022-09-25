Doğum gününü sel bastı

Kentte 2 gündür aralıklarla etkili olan sağanağın ardından önceki gün akşam saatlerinde Kozlu ilçesine bağlı Ilıksu mevkisinde dere taştı. Derenin taşması sonucu, 2 araç taşkın suyunda mahsur kalarak savruldu. Bir restoranda doğum günü kutlayan yaklaşık 30 kişilik grup ve çevredeki vatandaşlar, mekanın üst katına sığındı. İhbar üzerine su taşkınının yaşandığı bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve takviye jandarma ekipleri sevk edildi. Restoranın üst katında yardım bekleyen vatandaşların imdadına ekipler ve bölge halkı yetişti. Ekiplerin de yardımıyla restoranın arkasında yüksekte kalan Zonguldak İstanbul karayoluna patika yoldan güvenli koridor oluşturularak mahsur kalan vatandaşlar tahliye edildi. Ekiplerin sokaktaki çalışması devam ediyor.Derenin bir anda taştığını söyleyen işletmeci Kadir Çetin, "Suyun geleceğini anladığımız için araçların hepsini kaldırttık, kapılarımızı çekip önlemimizi aldık. Kazasız belasız atlattık. Kimsenin burnu kanamadı. Sadece deniz kenarındaki 2 arabada mahsur kalanlar selde gelmeye çalışırken onları çıkarttık arabadan" dedi.Doğum günü için bir araya gelen çocuklar ise olay anını şöyle anlattı:"Doğum günü kutluyorduk. İleride dalgalanma olduğunu görünce tsunami oluyor sandık. Sonra dere taştı. Arabaları çekin dediler. Burada bir araba vardı, sel götürdü. İçindeki insanı kurtardılar. Camdan doğru izlerken ilk başta macera var diye sevinmiştik ama sonra ne kadar kötü bir durum olduğunu anladık, korktuk. Su buraya doğru taşmaya başlayınca aşırı korktuk."Zonguldak'ta sağanak nedeniyleIlıksu Deresi'nin taşmasısonucu araçlarındave iş yerlerindemahsur kalanlarınyardımına ekipleryetişti. Kentte iki gündüretkili olan sağanaksebebiyle Kozluilçesi Ilıksu EsenköyMahallesi mevkisindekiIlıksu Deresi'ninsu seviyesinin yükselmesisonucu taşkınmeydana geldi.Derenin taşmasısonucu bazı iş yerlerisular altındakaldı. Araçlarında veiş yerlerinde mahsurkalan yaklaşık 20kişi, AFAD, itfaiye vebelediye ekipleri ilevatandaşlar tarafındankurtarıldı.