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Giriş Tarihi: 6.2.2023

Doğum hastanesi kapatılınca vekili unla protesto ettiler

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Doğum hastanesi kapatılınca vekili unla protesto ettiler
Sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği Fransa'da hastaneler kapatılmaya devam ediyor. Sedan'da bulunan tek kadın doğum hastanesinin kapatılmasıyla bir saatlik mesafedeki başka hastaneye yönlendirilen Fransızlar, bölgenin 27 yıllık milletvekili UDI'li Jean-Luc Warsmann'ın üzerine un atarak durumu protesto etti. Acil servislerde bekleme süresinin gittikçe uzadığı ülkede, hastanelerin kapısına tek tek kilit vurulmaya başlandı. Daha önce de Saint Raphael'de bulunan bir hastanenin kapatılması bölge halkını isyan ettirmişti.

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Doğum hastanesi kapatılınca vekili unla protesto ettiler
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