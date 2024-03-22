Doğum İzni Kaç Gün? Memurlukta ve Özel Sektörde Doğum İzni Kaç Gün ve Kaç Hafta?

Doğum izni, doğumdan önce veya sonra bir defada veya iki ayrı bölümde kullanılabilir. 657 sayılı devlet memurları kanunu, 104. Maddesi, doğum yapan memurlara doğum öncesi ve doğum sonrası, 4857 sayılı iş kanunu, 74. Maddesi, doğum yapan kadın işçilere doğum öncesi ve doğum sonrası olmak üzere değişiklik gösterir. Bu değişiklik nedeni ile gebelik sürecinde olan kişilerin memurlukta ve özel sektörde doğum izni kaç gün ve kaç hafta gibi konuların yanıtlarını bilmesi gerekmektedir.

Doğum İzni Kaç Gün?

Doğum İzninin Kullanımı:

Doğum izni, doğumdan önce veya sonra bir defada veya iki ayrı bölümde kullanılabilir.

Doğum izninin başlangıç tarihi, doğum raporuna göre belirlenir.

Doğum izni sırasında çalışanın iş yerinden ayrılması yasaktır.

Doğum İzni Hakkında Bilmeniz Gerekenler:

Doğum izni, resmi bir izin türüdür ve tüm kadın çalışanlar bu haktan yararlanabilir.

Doğum izninin süresi ve ücreti, çalışanın memur mu yoksa özel sektörde mi çalıştığına göre değişmektedir.

Doğum izni, doğumdan önce veya sonra bir defada veya iki ayrı bölümde kullanılabilir.

Doğum izni sırasında çalışanın iş yerinden ayrılması yasaktır.

Memurlukta ve Özel Sektörde Doğum İzni Kaç Gün ve Kaç Hafta?

Doğum izni, doğum yapan kadınların bebeklerine bakabilmeleri ve yeni hayatlarına uyum sağlayabilmeleri için verilen bir izin türüdür. Doğum izninin süresi, çalışanın memur mu yoksa özel sektörde mi çalıştığına göre değişmektedir.

Memurlukta Doğum İzni:

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, doğum yapan memurlara 8 hafta (56 gün) doğum öncesi ve 8 hafta (56 gün) doğum sonrası olmak üzere toplamda 16 hafta (112 gün) doğum izni verilmektedir.

Doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışabilme hakkı da mevcuttur.

Çoğul gebeliklerde doğum izni 18 haftaya çıkar.

Doğum izni ücreti, memurun normal maaşı üzerinden hesaplanır.

Özel Sektörde Doğum İzni: