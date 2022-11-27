Doğum iznine çıkan kadını işten atan İBB’ye yargı tokadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi tarafından sistematik halde mobbing uygulanarak çıkartılan işçiler bir bir işe iadelerini kazanmaya devam ediyor. İşe iadesini kazanan işçilerden biri de N.Ş. oldu.2015 yılında İBB iştiraki İstanbul Çevre Yönetimi A.Ş'de (İSTAÇ) işe başlayan N.Ş., 19 Ağustos 2019' da ikinci çocuğu için doğum iznine ayrıldı. Doğum sonrasındaki ücretsiz izninin ardından 8 Aralık 2021 tarihinde görevine başlamak için başvuru yaptı. Ancak başvurusu yönetim tarafından kabul edilmedi. Yönetim kadına görev ve statüsünü düşürmek için teklifte bulundu. Küçük çocuğu olan kadın ise 2015 yılından beri çalıştığı kurumda görevini layıkıyla yaptığını belirterek kazanımlarının kaybolmasını kabul etmedi. İddiaya göre yönetim, N.Ş.'ye tazminatını alarak ayrılması yönünde baskı yaptı.İşten çıkartılan N.Ş. soluğu mahkemede alarak kurum hakkında işe iade davası açtı. Dosyayı inceleyen İstanbul 10'ucu İş Mahkemesi, N.Ş.'yi haklı buldu. Mahkeme işveren tarafından yapılan feshin geçersizliğine, davacının da işe iadesine hükmetti. Davacının yasal süre içerisinde işe başlamak üzere işverene başvurması sonucunda işverence işe başlatılmadığı takdirde davacının kıdemi ve fesih sebebi göz önünde bulundurulurak 4 aylık brüt ücreti olan 26 bin 172 TL tazminatın ödenmesine karar verdi.