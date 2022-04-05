Doğum sancısı çeken kedi Aile Sağlığı Merkezi’ne gitti

Karaman'da, Aile Sağlığı Merkezi'ne sığınan hamile kedi, sağlık personelinin yardımıyla 4 yavru dünyaya getirdi. İlk doğan yavruya kalp masajı yapan ebe Betül Yılmaz, "Kalp masajı yaparak hayata tutunmasına yardımcı oldum" dedi. 6 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nin kapısında gelen kedinin çığlıklarını duyan sağlık personeli, hamile olduğu anlaşılan kediyi içeri aldı. Sağlık personeli kısa süre sonra doğumun başlaması üzerine çekyat üzerine yatırdıkları kediye doğum yaptırdı. Sağlıklı 4 yavru dünyaya getiren kediye müdahale edenlerden biri olan doktor Hüseyin Ulu, "Ebe hanımlar kedinin doğum yapacağını anlayıp arkadaki odaya aldılar. Başarılı şekilde doğum gerçekleşti. Hepsinin sağlık durumu iyi" dedi.