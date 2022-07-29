SON DAKİKA! İstanbul’da ölü doğduğunu iddia ettiği bebeğini çöpe atmıştı! Akılalmaz vahşette görüntüler ortaya çıktı...

PERDE ARKASI ARAŞTIRILIYOR

V.S.K. ifadesinin devamında 2021 yılının Kasım ayında İstanbul'un Bayrampaşa İlçesi'nde iş yerine gittiği O.U. tarafından cinsel istismara uğradığını, O.U'nun kendisiyle rızası olmadan birlikte olduğunu ve rızası dışında hamile kaldığını iddia etti. İfade üzerine kimliği tespit edilen O.U. da "Cinsel Saldırı" iddiasıyla gözaltına alındı. "Cinsen Saldırı" suçunu kabul etmeyen O.U. ifadesinde; "Sosyal medya üzerinden tanıştık. Evime gittik ve birlikte olduk. Asla zorla birlikte olmadım. Sonra beni aradı ve hamile olduğunu söyledi. Kendisine kürtaj için maddi anlamda yardımcı olabileceğimi belirttim. Daha sonra da bir daha görüşmedik" dedi. O.U. "Cinsel Saldırı" suçundan, V.S.K. isimli kadın "Kasten Öldürme" suçundan adli makamlara sevk edildi. O.U. serbest kaldı. V.S.K. ise tutuklandı. Bebeğin bulunması için Atık Merkezi'nde çalışmaların sürdüğü belirtildi. "Bebek ölü mü doğdu, yoksa öldürüldü mü?" sorusunun cevabı için bebeğin cesedini arama çalışmalarının sürdüğü, olayın perde arkasının yapılacak detaylı incelemelerin ardından netlik kazanacağı ifade edildi.