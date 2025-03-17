Doğum yapıp serbest kaldı

İstanbul Bayrampaşa'da iki ayrı eve giren hırsızlar evde değerli ne varsa alıp kaçtı. İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri şüphelilerin onlarca suçtan kaydı olan iki kadın 36 yaşındaki Ceylan Çiçek ve arkadaşı 18 yaşındaki Belkız Ura olduğunu belirledi. Polis ekiplerince yapılan operasyon sırasında camdan atlayıp kaçmaya çalışan Ceylan Çiçek'in hamile olduğu öğrenildi. 14. çocuğuna hamile olduğu belirlenen Çiçek'in hamileliği cezaevinden kurtulmak için kullandığı tespit edildi. Hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve hamilelik sebebi ile 472 yıl ertelenmiş hapis cezası olan Çiçek, bu kez çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ceylan Çiçek'in cezaevinde doğum yapınca yine serbest kaldığı ortaya çıktı.