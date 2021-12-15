Doğuma gün sayan Özgen İlhan koronavirüse yenildi

Mudanya'da yaklaşık 1 ay önce korona virüse yakalanan ve hastaneye kaldırılan 2,5 aylık hamile Özgen İlhan, durumu ağırlaşınca entübe edildi. Her geçen gün durumu biraz daha ağırlaşan genç annenin karnında bebeğin alınmasına karar verildi. Sezaryenle alınan bebek kuvöze kondu. 1 aydır yaşam mücadelesi veren anne ise tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Geride acılı bir eş ve 2 çocuk bırakan genç kadının cenazesi Mudanya'nın Mürsel köyünde kılınan cenaze namazını sonrası gözyaşlarıyla toprağa verildi.