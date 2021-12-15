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Giriş Tarihi: 15.12.2021 10:32 Son Güncelleme: 15.12.2021 10:46

Doğuma gün sayan Özgen İlhan koronavirüse yenildi

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Doğuma gün sayan Özgen İlhan koronavirüse yenildi

Bursa'da 6,5 aylık hamile olan 25 yaşındaki Özgen İlhan koronavirüs nedenyle yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Anne karnından alınan bebek kuvözde hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Mudanya'da yaklaşık 1 ay önce korona virüse yakalanan ve hastaneye kaldırılan 2,5 aylık hamile Özgen İlhan, durumu ağırlaşınca entübe edildi. Her geçen gün durumu biraz daha ağırlaşan genç annenin karnında bebeğin alınmasına karar verildi. Sezaryenle alınan bebek kuvöze kondu. 1 aydır yaşam mücadelesi veren anne ise tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Geride acılı bir eş ve 2 çocuk bırakan genç kadının cenazesi Mudanya'nın Mürsel köyünde kılınan cenaze namazını sonrası gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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Doğuma gün sayan Özgen İlhan koronavirüse yenildi
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