Doğuma yetişemeyen kadın otomobilde doğurdu

Sivas'ta hamile olan Y.T'nin sabah saatlerinde sancısı tuttu. Kocasının otomobille Sivas Numune Hastanesi'ne getirdiği Y.T, doğumhaneye yetişemedi. Doğumun otomobilin içerisinde başlaması üzerine sağlık personeli hastanenin önündeki otomobile geldi. Ebelerin yardımıyla genç kadın başarılı bir doğumla kız bebek dünyaya getirdi. Bebek yeni doğan servisine götürülürken anne ve baba ise büyük sevinç yaşadı.

BEBEĞİN DURUMU İYİ

Doğumu gerçekleştiren ebe Selda Karadağ, hastanenin önünde doğum olduğunun söylenmesiyle birlikte harekete geçtiklerini belirterek; "Çift otomobille yanlış yere geldikleri için doğum haneye hızlı bir şekilde alamadık. Öncelikle anneyi mahremiyet olarak korumaya aldık. Bir de bebeğin üzerini sıcak bir şeylerle örttük. Normalde kadın doğum acile gelseydi daha hızlı bir şekilde doğumhaneye alma şansımız olabilirdi. Doğum otomobilde gerçekleşti. Çok güzel bir duyguydu. Yaptığımız şey insan hayatı için çok önemli bir hizmetti.

Bebeğin durumu gayet iyi. Yeni doğan servisine aldık" diye konuştu.