Doğumda karıştırıldıklarını DNA testiyle öğrendiler

İngiltere'de iki kadın yaklaşık 55 yıl önce doğduktan sonra yanlış ailelerle eve gittiklerini keşfetti. BBC'nin haberine göre keşif, 2021'de Tony isimli bir erkeğin evde DNA testi yapmasıyla başladı. DNA testi sonucunda Tony, 'Claire' takma adını kullanan bir kadınla kardeş olduğunu öğrendi. Claire ise daha önce yaptırdığı DNA testi sonuçları yüzünden ailesiyle doğum yeri arasında bir bağlantı olmadığını fark etmişti ve soru işaretleri yaşıyordu. Tony ve Claire arasındaki mesajlaşmalar, bir gerçeği ortaya çıkardı. Tony'nin kız kardeşi Jessica ve Claire, yaklaşık 55 yıl önce aynı hastanede doğmuşlardı. Notları karşılaştırdıkça doğumda bir karışıklık yaşandığına daha da inandılar. Claire, şüphelendiği biyolojik ailesiyle tanışınca benzerlik karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. 1967'de aynı hastanede doğan iki kadının yanlış ailelere gönderildiği, Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi (NHS) tarafından doğrulandı. NHS bu değişimi 'dehşet verici bir hata' olarak kabul etti. Yasal sorumluluk ve tazminat görüşmelerinin sürdüğü belirtildi.