Doğuştan iki bacağı olmayan Miraç, küçülen protezlerinin yenilenmesini istiyor

Miraç'ın şimdi kullandığı protezlerin artık kendisine küçük geldiğini ve bacaklarına takarken çok zorlandığını ifade eden Öğmen, "Miraç büyüdüğü için artık eski protezleri olmuyor. Okula giderken giydiğinde çok ağrısı oluyor ve zorla yürüyor." dedi.

Çocuğuna yeni protez alamadığı için üzüldüğünü belirten Öğmen, okula giderken oğlunun 5 yıldır kullandığı 3 tekerlekli motorun da arızalandığını ve tamir edilemediğini dile getirdi.