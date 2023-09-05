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Giriş Tarihi: 5.9.2023 12:02 Son Güncelleme: 5.9.2023 12:15

Doktor adayları yeni sürece adım attı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Tıp Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencilerinin Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki uygulamalı tıp eğitimi süreci, tanışma toplantısıyla başladı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Doktor adayları yeni sürece adım attı

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, uygulamalı tıp eğitimine başlayan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencileri için tanışma toplantısı düzenlendi. Tanışma toplantısına, hastanede uygulamalı tıp eğitimi görecek olan 67 öğrenci ile Dekan Prof. Dr. Ekrem Sapmaz, Adana Şehir Hastanesi Başhekim Vekili Dr. Özgür Kara, 4'üncü Sınıf Koordinatörü Doç. Dr. Hilmi Erdem Sümbül, fakültenin ve hastanenin yöneticileri ile doktorlar katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Adana Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Sapmaz, öğrencilere seslenirken 'mesleğe ve kuruma aidiyet hissetme' konusuna dikkat çekti. Doktor adayı gençlere tavsiyelerde de bulunan Prof. Dr. Sapmaz, "Başarılı bir doktor olmak için, hastaların sadece fizyolojisini değil psikolojisini ve sosyolojik durumunu da dikkate alın" derken, Adana Şehir Hastanesi Başhekim Vekili Dr. Özgür Kara da "Doktor olma yolundaki her zorluk sizi daha da güçlendirecek bir fırsattır. Unutmayın ki tıp, sadece bedenleri iyileştirme değil, aynı zamanda hayatları şekillendirme sanatıdır" diye konuştu.

4'üncü Sınıf Koordinatörü Doç. Dr. Hilmi Erdem Sümbül de yaptığı konuşmada öğrencilere Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi, akademik takvim, staj grupları ve staj programı hakkında bilgi verdi. Konuşmaların ardından akademisyenler, yöneticiler ve öğrenciler anı fotoğrafı çektirdi.

İlk 3 yıl Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenim gören Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Tıp Fakültesi öğrencisi 67 doktor adayı, önümüzdeki 3 yıl boyunca Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulamalı tıp eğitimi alacak.

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Doktor adayları yeni sürece adım attı
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