Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, doktor adaylarına 'tıbbi fotoğraflama' dersi veriliyor. Ameliyatlarda çekilen fotoğraflarla 'İçimizdeki Sanat' konulu sergiler açan Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sertaç Ata Güler, "Rektör ve dekan hocalarımızın onayıyla birlikte fakültenin eğitim programlarına bu dersler eklendi. Şu anda tıp fakültesi dönem 1'de seçmeli ders, dönem 2 ve dönem 3'te birer saat olarak mecburi ders olarak tıbbi görsel ve dokümantasyon, tıbbi fotoğraflama dersini ekledik" dedi. DHA