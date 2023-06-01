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Giriş Tarihi: 2.6.2023

Doktor babanın ikizleri de doktor oldu

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden birlikte mezun olan ikiz kız kardeşler Narin ve Naz Çeçen, mezuniyet belgelerini kendileri gibi doktor olan babalarının elinden aldı

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
Doktor babanın ikizleri de doktor oldu
Erzincan'da 10. dönem mezunlarını veren Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi 2022- 2023 döneminin ikiz mezunları arasında Narin ve Naz Çeçen adlı kız kardeşler de yer aldı. İkizler, törende mezuniyet belgelerini kendileri gibi doktor olan babaları Dr. Mehmet Baki Çeçen'in elinden aldı. Narin Çeçen, mezun olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Bugün özellikle gurur günümüzün olmasının sebebi babamızın mesleğini tercih etmek ve bizler bunun için çaba sarf ettik. Babamıza layık evlat olmayı çok istedik ve bunu başardık. Çok duyguluyuz, çok gururluyuz" dedi. İkiz kardeşi Naz da, "Birlikte okumak çok keyifliydi. İnşallah bundan sonra da kardeşimle ayrılmaz, bu güzel mesleği birlikte sürdürürüz" diyerek, ailesine desteklerinden dolayı teşekkür etti.



'MUTLULUĞUM TARİFSİZ'
İkiz kızlarının kendisi gibi doktorluğu tercih etmeleri ve mezun olmalarının mutluluğunu yaşadığını belirten Dr. Mehmet Baki Çeçen, "Viranşehir Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı olarak görev yapıyorum. Kızlarımın üstelik ikiz olan kızlarımın aynı okuldan doktor olarak mezun olmalarının heyecanını ve mutluluğunu anlatmak mümkün değil. Çocuklarıma her daim destek olmaya devam edeceğim. Kendilerine bizleri onurlandırdıkları için çok teşekkür ediyorum. Mezun olan tüm öğrencileri ayrıca kutluyorum" dedi.

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Doktor babanın ikizleri de doktor oldu
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