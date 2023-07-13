Haberler Yaşam Haberleri Doktor çift, ByLock gözaltısı haberi için hakim tarafından engelleme kararı aldırttı
Giriş Tarihi: 13.7.2023 19:37 Son Güncelleme: 13.7.2023 19:59

Doktor çift, ByLock gözaltısı haberi için hakim tarafından engelleme kararı aldırttı

Telefonlarında FETÖ üyelerinin haberleşmek için kullandığı Bylock uygulamasının yüklü olması sebebiyle haklarında yakalama kararı bulunan doktor çift Sedat Ergün ve Güliz Ergün, 2016 yılında Kıbrıs’a gitmek üzereyken havalimanında gözaltına alındı. Çift, haklarında çıkan haberleri T.C. Aydın 1. Sulh Hakimliği’nde görevli Hakim Samet Can’ın art arda aldığı kararlarla kaldırtmak istedi ve kişilik haklarının zarar gördüğü gerekçesiyle tazminat davası açtı.

Doktor çift, ByLock gözaltısı haberi için hakim tarafından engelleme kararı aldırttı

Aydın Devlet Hastanesi'nde görevli Anestezi Uzmanı Sedat Ergün ile eşi Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde görevli Dr. Güliz Ergün, 2016 yılında tatil için Kıbrıs'a giderken telefonlarında FETÖ/PDY üyelerinin kullandığı 'ByLock' programı bulunduğu ve bu soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılması sebebiyle havalimanında gözaltına alındı. Ergün çiftinin gözaltına alınması o dönemde birçok medya kuruluşunca haberleştirildi.

4 KEZ HABER KALDIRTMA VE ENGELLEME KARARI VERİLDİ

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda gözaltına alınan çift, sonrasında, haklarında 2016 yılında çıkan haberleri kaldırtmak amacıyla birçok kez mahkemeye başvurdu. T.C. Aydın 1. Sulh Hakimliği'nde görevli Hakim Samet Can'ın art arda aldığı kararlar ile 4 kez haber kaldırtma ve engelleme kararı verildi. Doktor çift, haber engellenmesine ve yayımdan kaldırılmasına rağmen kişilik haklarının zarar gördüğü gerekçesiyle bir kez daha şikayetçi olarak tazminat davası açtı.

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Doktor çift, ByLock gözaltısı haberi için hakim tarafından engelleme kararı aldırttı
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