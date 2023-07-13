Doktor çift, ByLock gözaltısı haberi için hakim tarafından engelleme kararı aldırttı

Aydın Devlet Hastanesi'nde görevli Anestezi Uzmanı Sedat Ergün ile eşi Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde görevli Dr. Güliz Ergün, 2016 yılında tatil için Kıbrıs'a giderken telefonlarında FETÖ/PDY üyelerinin kullandığı 'ByLock' programı bulunduğu ve bu soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılması sebebiyle havalimanında gözaltına alındı. Ergün çiftinin gözaltına alınması o dönemde birçok medya kuruluşunca haberleştirildi.

4 KEZ HABER KALDIRTMA VE ENGELLEME KARARI VERİLDİ

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda gözaltına alınan çift, sonrasında, haklarında 2016 yılında çıkan haberleri kaldırtmak amacıyla birçok kez mahkemeye başvurdu. T.C. Aydın 1. Sulh Hakimliği'nde görevli Hakim Samet Can'ın art arda aldığı kararlar ile 4 kez haber kaldırtma ve engelleme kararı verildi. Doktor çift, haber engellenmesine ve yayımdan kaldırılmasına rağmen kişilik haklarının zarar gördüğü gerekçesiyle bir kez daha şikayetçi olarak tazminat davası açtı.