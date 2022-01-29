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Giriş Tarihi: 29.1.2022 20:29

Doktor, evinde ölü bulundu

DHA
Doktor, evinde ölü bulundu

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Ömer Ertürk (40), evinde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede doktorun kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Olay, sabah saatlerinde Düzce Uzunmustafa Mahallesi'nde meydana geldi. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Dr. Ömer Ertürk, sabah saatlerinde nöbet için hastaneye gelmeyince mesai arkadaşları meraklanarak telefonla aradı.

Arkadaşları, doktora ulaşamayınca evine gitti. Eve giren arkadaşları, doktorun cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine giden polis ekiplerinin incelemesinin ardından Ertürk'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. İlk incelemelere göre doktorun kalp krizi nedeniyle öldüğü belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Doktor, evinde ölü bulundu
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