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Giriş Tarihi: 31.3.2022

Doktor, hastaya cinsel tacizden tutuklandı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
ANKARA'DA bir hastanede muayene sırasında hastasına cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen anestezi doktoru tutuklandı. Edinilen bilgiye göre G.K., 25 Mart'ta Ankara'da bir hastanede burun ameliyatı oldu. Ameliyatın ardından kendisini "Atakan" olarak tanıtan anestezi doktoru İsa Ö.K.'nin ultrason çekilen alana gelip perdeleri kapatarak özel bölgelerine dokunduğunu ve cinsel istismarda bulunduğunu iddia eden G.K., doktordan şikâyetçi oldu. Gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece "nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklanan doktor İsa Ö.K., kendisini "Atakan" olarak tanıtmadığını ve cinsel saldırıda bulunmadığını öne sürdü.

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Doktor, hastaya cinsel tacizden tutuklandı
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