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Giriş Tarihi: 30.1.2022 10:10 Son Güncelleme: 30.1.2022 10:10

Doktor, hemşire sevgilisini dolandırdı

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Doktor, hemşire sevgilisini dolandırdı

İstanbul'daki bir tıp fakültesinde doktor olarak görev yapan Uğur L., hemşire sevgilisine defalarca kredi çektirdi. Son krediyi çektikten sonra başka bir kadınla evlenen doktor, kredi borcunu ödemediği gerekçesiyle hemşire sevgilisi tarafından savcılığa ihbar edildi. Doktor Uğur L., başka bir kadınla evlendiği için kendisine iftira atıldığını ileri sürerken, genç hemşire Seda B. defalarca doktor sevgilisi tarafından kredi çektirilerek dolandırıldığını iddia etti.

İstanbul'da yaşayan hemşire Seda B. gönül ilişkisi yaşadığını iddia ettiği çocuk doktoru Uğur L'nin kendisine defalarca kredi çektirip ödeme yapmadığını ileri sürerek şikayetçi oldu.

37 yaşındaki Seda B. İstanbul'daki bir tıp fakültesi hastanesinde hemşire olarak görev yapıyordu. Aynı hastanede çocuk doktoru olarak görev yapan Uğur L. ile öğrencilik hayatından beri tanışan genç kadın, geçtiğimiz günlerde savcılığa başvurdu. Hemşire B., 16 yıldır tanıdığı doktorla gönül ilişkisi yaşadıklarını, aralarındaki ilişkiye güvenerek doktor sevgilisinin kendisine defalarca kredi çektirip ödemeyi yapmadığını iddia etti.

'EVLENDİĞİM İÇİN İFTİRA ATIYOR'

Her seferinde kredi taksitini ödeyeceğini ifade ettiği için defalarca kredi çektiğini beyan eden genç kadın, son çektiği 50 bin liralık krediyi ödemediğini ve bu sırada doktorun başka bir kadınla evlendiğini ifade etti. Dolandırıldığını ileri süren genç hemşirenin ihbarı üzerine olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Doktor Uğur L. aynı hastanede çalıştıklarını ve arkadaş olduğunu söylediği Seda'yla aralarındaki ilişkinin bir ay önce bittiğini ve başka bir kadınla evlendiğini ve bu parayı kendisine ödediğini ifade etti. Başka biriyle evlendiği için kendisine iftira atıldığını beyan eden doktor Uğur L. hakkındaki soruşturma sürüyor.

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Doktor, hemşire sevgilisini dolandırdı
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