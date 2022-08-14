Doktor hemşireye yumruk attı

SIK sık şiddete maruz kalan sağlık çalışanları yasa ile koruma altına alınmışken, İstanbul'da bir doktor hemşireyi yumrukladı. İddialara göre Beşiktaş'ta özel bir hastanede görevli hemşire Dilara K., geçtiğimiz günlerde nöbet sırasındayken acil servise bir hasta geldi. O sırada sekreter, nöbetçi doktor Ahmet D.'ye ulaştı. Doktor ise, 'hemen bir serum takın gönderin' yanıtını verdi. Bunun üzerine iddiaya göre hemşire, serumu doktor muayenesi olmadan takamayacağını söyledi. Bunun üzerine öfkelenen Ahmet D., "Bekle sen geliyorum" dedikten sonra soluğu hemşirenin yanında aldı. Sonrasında ise hemşireye yumruk attı. Darp raporu aldıktan sonra emniyete giderek şikayetçi olan hemşire, polisteki ifadesinde, "Beni baya tehdit eder gibi konuştu. Ardından, 'sen çok kaşınıyorsun' deyip beni kenara çekmeye çalıştı. Ben biraz direnince bir anda yumruk attı. O an ne yapacağımı bilemedim. Doktordan şikayetçiyim" dedi. Polis, saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.