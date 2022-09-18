Doktor kocasına iki ay yaklaşamayacak

İzmir'de ünlü genel cerrah Opr. Dr. Özgür D., boşanma davası açtığı 15 yıllık eşi, iş güvenliği uzmanı Özge D. için, kendisine şiddet uyguladığı, tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Obezite ve laparoskopi cerrahı olan Özgür D., "Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı" gerekçesiyle avukatı Bahar Uluhan aracılığıyla boşanmak için mahkemeye dilekçe verdi. Özgür D., 14 yaşındaki oğulları E.D.'nin velayetinin kendisine verilmesini istedi ve 250 bin lira da manevi tazminat talep etti.Avukat Uluhan boşanma dilekçesinde, müvekkili olan doktorun, eşini mutlu etmek için elinden geleni yaptığına ancak eşinin kavgacı ve geçimsiz tutumları sebebiyle aile yaşantısının kalmadığına yer verdi. Doktorun mesleği gereği iş ve sosyal çevresinde sayılan, sevilen biri olduğunu belirten Uluhan, dilekçede şu ifadelere yer verdi:Özge D.'nin kıskançlık krizleri müvekkilin iş hayatındaki saygınlığını ciddi derecede etkileyecek duruma gelmiştir. Müvekkilimin yanında yıllardır çalışan diyetisyen hanımı sürekli telefonla aramış, işyerine giderek, Eşimle aranızda ilişki mi var? diye sorması üzerine diyetisyen 2 ay sonra işten ayrılmıştır. Muayenehaneye baskın yapma kastıyla sürekli gelen Özge D., doktor beyin sekreterine "Özgür'ün bugünkü programı nedir, nereye gidecek hepsini söyle" şeklinde sorular sormuştur. Doktorun ofisine gizlice hacker ile gelen Özge D. tüm iş bilgisayar ve telefonlarının şifrelerini kırdırdı, eşinin telefonuna program yükleyerek tüm konuşmalarını dinleyip mesajlarını okudu. Özgür D.'nin peşine dedektif taktı, telefonla tehdit ve taciz edip hakaret etti.12. Aile Mahkemesi, Özge D.'nin doktor eşine karşı "Şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, bulunduğu konuta, okula ve işyerine yaklaşmamasına, iletişim araçlarıyla veya sair suretle 2 ay rahatsız etmemesine" karar verdi. Mahkeme kararına uyulmaması durumunda zorla hapsin uygulanacağı ifade edildi. Çiftin boşanma davası önümüzdeki günlerde görülecek.