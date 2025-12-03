Haberler Yaşam Haberleri DOKTOR MAAŞI HESAPLAMA: 2026 Ocak memur zammı ile doktor maaşları ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 3.12.2025 16:29

DOKTOR MAAŞI HESAPLAMA: 2026 Ocak memur zammı ile doktor maaşları ne kadar olacak?

Doktor maaşı zammı gündemdeki yerini koruyor. Memur maaş zammı kapsamında enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışı doktorların gelirlerinde önemli bir yükseliş sağlayacak. 5 aylık verilere göre şimdiden yüzde 17,57’lik zam kesinleşirken, son rakam TÜİK’in açıklayacağı verilerle netleşecek. Peki, 2026 Ocak doktor maaşları ne kadar olacak, kaç TL artacak? İşte, yeni hesap...

DOKTOR MAAŞI HESAPLAMA: 2026 Ocak memur zammı ile doktor maaşları ne kadar olacak?

Doktor maaş zammı için geri sayım başladı. Kamu çalışanlarının alacağı zam oranı, enflasyon verileri ve toplu sözleşme hükümleri doğrultusunda netleşecek. Memur maaşı hesaplama tablosunu inceleyerek tahmini maaşını öğrenmek isteyen doktorlar, yeni rakamları merakla bekliyor. Peki, 2026 Ocak zamlı doktor maaşı kaç TL olacak ve ne kadar artacak?

MEMUR ZAMMI İÇİN SON VERİ BEKLENİYOR!

Memur maaşlarına yapılacak zam, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammının birleşimiyle belirlenecek. Beş aylık enflasyon verileri açıklandı ve bu sonuçlara göre memurlar ile memur emeklileri şimdiden yüzde 17,57 oranında zammı garantilemiş durumda. Zam oranının netleşmesi için ocak ayında açıklanacak son enflasyon verisi bekleniyor.

DOKTOR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA

Diğer mesleklerde olduğu gibi doktorlar da enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile belirlenecek memur zammı ile artış alacak.

Açıklanan beş aylık enflasyon rakamlarına göre güncel rakamlar şöyle:

1/4 UZMAN DOKTOR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

5 aylık enflasyon beklentilerine göre 1/4 doktor maaşı yüzde 17,57 oranında artışla 148.278,11 TL olacak.

