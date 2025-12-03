DOKTOR MAAŞI OCAK ZAMMI HESAPLAMA: 2026 Zamlı doktor maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Doktor maaş zammı için geri sayım başladı. Kamu çalışanlarının alacağı zam oranı, enflasyon verileri ve toplu sözleşme hükümleri doğrultusunda netleşecek. Memur maaşı hesaplama tablosunu inceleyerek tahmini maaşını öğrenmek isteyen doktorlar, yeni rakamları merakla bekliyor. Peki, 2026 Ocak zamlı doktor maaşı kaç TL olacak ve ne kadar artacak?
Memur maaşlarına yapılacak zam, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammının birleşimiyle belirlenecek. Beş aylık enflasyon verileri açıklandı ve bu sonuçlara göre memurlar ile memur emeklileri şimdiden yüzde 17,57 oranında zammı garantilemiş durumda. Zam oranının netleşmesi için ocak ayında açıklanacak son enflasyon verisi bekleniyor.