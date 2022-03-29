Doktor olmadan ’diş beyazlatma’ standı açtı, video çeken hekim adayına saldırdı

Hekim adayı Zeynep adlı Twitter kullanıcısı yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı, "Hem bir Türk vatandaşı hem de mezuniyetine 3 ay kalmış bir diş hekimi adayı olarak bugün başımdan geçen bir olaydan bahsetmek istiyorum. Saat 15.30 civarı annemle Bahçelievler'de bir AVM'den alışveriş yaptım, AVM'den çıkarken oradaki standlardan birinden birinin çat pat Türkçe'siyle 'Diş temizliği, beyazlatma yapalım' dediğini duydum. Dönüp 'Burda mı yapıyorsunuz?' diye sordum 'Evet, 80 lira sadece' dedi. 'Doktor musunuz? Çalışma izniniz var mi?' diye sorunca da gerildi ve anlamadığım bir dilde bir şeyler söyleyerek uzaklaştı. Sonradan anladım ki birilerini çağırmaya gitmiş. Ben standa dikkatlice bakınca kreşuar, kavitron ucu, ayna ve sond olduğunu gördüm. Gördüklerimin fotoğrafını TDB'yle paylaşmak için çekerken başka biri geldi ve annemi ve beni itekleyerek bağırmaya başladı. Evet itekleyerek...Videoyu kapattıktan sonra telefonumu elimden çekip bir süre vermedi ve sileceksin diye bağırdı. Bu noktada güvenlik hala gelmemişti. Telefonumu elinden kurtarıp tam uzaklaşacakken bu sefer arkadan gelen yabancı bir erkek telefonumu elimden alıp üzerimize yürüdü.
"İZİNİ NEREDEN ALMIŞ"
Hekim adayı Zeynep adlı Twitter kullanıcısı korktuğunu belirterek, "Annemin ve benim korkumu tahmin edebilirsiniz. Nihayet güvenlik gelince telefonumu gasp eden kişi geri verdi. Ama size sormak istiyorum şimdi bu insanlar AVM'nin ortasında diş taşı temizliği ve diş beyazlatma işlemi yapmak için izini nereden almış? Almamışsa İstanbul'un göbeğinde bir AVM'de nasıl bu kadar rahat davranabiliyor ve AVM yönetimi buna nasıl izin veriyor? Halk sağlığıyla oynamak bu kadar kolay mı? Bunlar kim ki diş taşı temizliği yapıyor?" dedi.
"HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALACAĞIZ"
Hekim adayına Twitter hesabından cevap vererek destek olan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ise şunları söyledi: