Doktor olmadan ’diş beyazlatma’ standı açtı, video çeken hekim adayına saldırdı

Hekim adayı Zeynep adlı Twitter kullanıcısı yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı, "Hem bir Türk vatandaşı hem de mezuniyetine 3 ay kalmış bir diş hekimi adayı olarak bugün başımdan geçen bir olaydan bahsetmek istiyorum. Saat 15.30 civarı annemle Bahçelievler'de bir AVM'den alışveriş yaptım, AVM'den çıkarken oradaki standlardan birinden birinin çat pat Türkçe'siyle 'Diş temizliği, beyazlatma yapalım' dediğini duydum. Dönüp 'Burda mı yapıyorsunuz?' diye sordum 'Evet, 80 lira sadece' dedi. 'Doktor musunuz? Çalışma izniniz var mi?' diye sorunca da gerildi ve anlamadığım bir dilde bir şeyler söyleyerek uzaklaştı. Sonradan anladım ki birilerini çağırmaya gitmiş. Ben standa dikkatlice bakınca kreşuar, kavitron ucu, ayna ve sond olduğunu gördüm. Gördüklerimin fotoğrafını TDB'yle paylaşmak için çekerken başka biri geldi ve annemi ve beni itekleyerek bağırmaya başladı. Evet itekleyerek...Videoyu kapattıktan sonra telefonumu elimden çekip bir süre vermedi ve sileceksin diye bağırdı. Bu noktada güvenlik hala gelmemişti. Telefonumu elinden kurtarıp tam uzaklaşacakken bu sefer arkadan gelen yabancı bir erkek telefonumu elimden alıp üzerimize yürüdü.