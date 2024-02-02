Doktor olup depremzedeleri kurtaracağım

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde deprem sonucu yıkılan evlerinin enkazından yaralı olarak kurtarılan ve öğretmenleri ile köylülerin "Meleğimiz hep gülsün' organizasyonuyla moral verdiği 6 yaşındaki Melek Özdemir, okulunda sınıf birincisi oldu. Afşin'in Soğucak Köyü'nde depremde annesi Sultan, kardeşleri Hilmi (9) ve 8 aylık Hanifi'yi kaybeden, kendisi de enkazdan yaralı çıkarılan Melek Özdemir, evde olmadığı için kurtulan babası Hakan Özdemir ile yaşama tutundu. Kayseri Şehir Hastanesi'nde geçirdiği ameliyatla kırılan bacak kemiğine platin takılan Melek Özdemir, 4 ay süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu. İlkokul 1. sınıfa başlayan Melek'in mutsuz halini gören öğretmenleri ve köylüler, onun için "Meleğimiz hep gülsün" adlı eğlence organizasyonu düzenlendi. Moral bulan Melek, derslerinde başarılı olarak sınıf birincisi oldu. Küçük Melek, "Büyüyünce doktor olacağım. Hem babama bakıp hem de depremde yaralananları kurtaracağım" dedi. Baba Hakan Özdemir ise "Ailemden geriye sadece Melek kaldı. Baba-kız yaşama birlikte tutunuyoruz" dedi.