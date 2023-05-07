Haberler Yaşam Haberleri Doktor Osman, anne ve babasının mezarına başı dik bir şekilde gitti
Giriş Tarihi: 7.5.2023 12:23 Son Güncelleme: 7.5.2023 13:10

Doktor Osman, anne ve babasının mezarına başı dik bir şekilde gitti

Konya'da, 5 yıl önce evlerinde yanlış adrese girilmesi sonucu öldürülen Necla (54) ve Metin (55) Büyükşen çiftinin doktor oğulları Osman Büyükşen, sanıkların müebbet hapis cezaları almalarının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Büyükşen, “Annemle babam belki geri gelemeyecek ama adalet sonunda yerini buldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Annemle babam artık huzur içinde uyuyacak. Bu eve girerken alnımız biraz olsun ak başımız dik giriyoruz” dedi.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Doktor Osman, anne ve babasının mezarına başı dik bir şekilde gitti

Konya'nın Merkez Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'nde yaşayan Metin ve Nejla Büyükşen çifti, evlerine giren kar maskeli katil tarafından 3 Eylül 2018 tarihinde öldürüldü.

Kızları Fatma Büşra Büyükşen de yaralandı. Cinayetle ilgili tutuklanan Esra Taş ve sevgilisi Abdullah Başdemir cinayetin azmettirici iddiasıyla, Ertuğrul Çelik ise katil zanlısı olduğu gerekçesiyle 2'şer kez müebbet hapse çarptırıldı.

Tutuksuz yargılanan Zekeriya Okşen'de delil yetersizliğinden beraat etti.

'ANNEM VE BABAM MEZARINDA RAHAT UYUYACAK'

Çiftin doktor oğulları Osman, kardeşleri Fatma Büşra ve Uğur Büyükşen ile basın açıklaması yaptı.

Anne ve babasının mezarında rahat uyuyacağını belirten Büyükşen "5 yıllık sürede birçok belirsizlik yaşadık. 2018 Eylül ayında annem ve babam bu evde hunharca katledildi. 5 yıllık sürede birçok belirsizlik yaşadık. Cuma günü son celsede suçluların yaptıkları sabit görülerek müebbet hapis cezası aldı. Annemle babam belki geri gelemeyecek ama adalet yerini buldu. Buruk bir sevinç yaşıyoruz. Bu saatten sonra yasımızı tutacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Annemle babam artık huzur içinde uyuyacak. Bu eve artık alnımız ak biraz da olsa başımız dik giriyoruz. Mezarlarına utanarak gidiyordum, eve utanarak giriyordum. Annem ve babam dünyanın en iyi insanlarıydı. Bu köyde öldürülecek en son kişilerdi. Kimseyle bir husumetleri yoktu. Yanlış adres mevzusu ilk başta konuşulan bir konuydu. Annem ve babamı öldürecek kadar husumetlisi olmadığı dosyada da görüldü" dedi.

Fatma Büşra Büyükşen ise, "Bizim için buruk bir sevinç oldu. Sonuçta adalet yerini buldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kemal Kılıçdaroğlu varolan projeyi vadetti! Bakan Karaismailoğlu'ndan cevap: ‘Günaydın, sen treni kaçırmışsın’
Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyona İstanbul mitinginde soğuk duş! Alanı dolduramadılar
Batı medyası 'operasyona' devam ediyor! "Sonunda Erdoğan'dan kurtuluyor muyuz?" başlığı attılar
Son dakika: Hatay’da 4.7’lik deprem! AFAD açıkladı!
Kirli pazarlığın tüm detayları tek tek ortaya çıktı! HDK Kurulu’nda kararlaştırıldı: Dikkat çeken ‘özerklik’ detayı
İstanbullulara 6 yeni müjde! Bakan Kurum "Çalışmalarımızı başlattık" diyerek duyurdu...
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs seçimleri vurgusu: Ülkeyi teröristlere bırakmayacağız
Twitter'da sansür rezaleti! Şimdi de Türkiye Yüzyılına sistematik engelleme
Küçük karateciye büyük haksızlık! 28 Şubat zihniyeti yine hortladı: Başörtülü diye...
Celal Şengör kime oy verecek?
ARKADAŞINA GÖNDER
Doktor Osman, anne ve babasının mezarına başı dik bir şekilde gitti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA