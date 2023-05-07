Doktor Osman, anne ve babasının mezarına başı dik bir şekilde gitti

Konya'nın Merkez Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'nde yaşayan Metin ve Nejla Büyükşen çifti, evlerine giren kar maskeli katil tarafından 3 Eylül 2018 tarihinde öldürüldü.

Kızları Fatma Büşra Büyükşen de yaralandı. Cinayetle ilgili tutuklanan Esra Taş ve sevgilisi Abdullah Başdemir cinayetin azmettirici iddiasıyla, Ertuğrul Çelik ise katil zanlısı olduğu gerekçesiyle 2'şer kez müebbet hapse çarptırıldı.

Tutuksuz yargılanan Zekeriya Okşen'de delil yetersizliğinden beraat etti.

'ANNEM VE BABAM MEZARINDA RAHAT UYUYACAK'

Çiftin doktor oğulları Osman, kardeşleri Fatma Büşra ve Uğur Büyükşen ile basın açıklaması yaptı.

Anne ve babasının mezarında rahat uyuyacağını belirten Büyükşen "5 yıllık sürede birçok belirsizlik yaşadık. 2018 Eylül ayında annem ve babam bu evde hunharca katledildi. 5 yıllık sürede birçok belirsizlik yaşadık. Cuma günü son celsede suçluların yaptıkları sabit görülerek müebbet hapis cezası aldı. Annemle babam belki geri gelemeyecek ama adalet yerini buldu. Buruk bir sevinç yaşıyoruz. Bu saatten sonra yasımızı tutacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Annemle babam artık huzur içinde uyuyacak. Bu eve artık alnımız ak biraz da olsa başımız dik giriyoruz. Mezarlarına utanarak gidiyordum, eve utanarak giriyordum. Annem ve babam dünyanın en iyi insanlarıydı. Bu köyde öldürülecek en son kişilerdi. Kimseyle bir husumetleri yoktu. Yanlış adres mevzusu ilk başta konuşulan bir konuydu. Annem ve babamı öldürecek kadar husumetlisi olmadığı dosyada da görüldü" dedi.

Fatma Büşra Büyükşen ise, "Bizim için buruk bir sevinç oldu. Sonuçta adalet yerini buldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.