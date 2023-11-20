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Giriş Tarihi: 20.11.2023 22:35 Son Güncelleme: 20.11.2023 23:58

Doktor park kavgasında meslektaşını bıçakladı

Aksaray’da iki doktor arasında çıkan otopark tartışmasında çocuk doktoru Mustafa Dilmaç (33) göğsünden bıçaklandı. Şüpheli doktor Nazım Abdulkadir K. (34) gözaltına alındı.

İLKER BAŞ İLKER BAŞ
Doktor park kavgasında meslektaşını bıçakladı

Olay, Şehhamit mahallesindeki bir rezidansta meydana geldi. Çocuk doktoru Mustafa Dilmaç evinin önünde meslektaşı üroloji doktoru Nazım Abdulkadir K. ile araç parkı yüzünden tartıştı. Tartışmada sonrası Nazım Abdulkadir K. üzerinde taşıdığı çakı ile Dilmaç'ı göğsünden bıçaklayarak yaraladı.

İhbarla birlikte olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Dilmaç, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli doktor suç aleti ile birlikte gözaltına alındı.

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Doktor park kavgasında meslektaşını bıçakladı
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