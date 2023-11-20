Doktor park kavgasında meslektaşını bıçakladı

Olay, Şehhamit mahallesindeki bir rezidansta meydana geldi. Çocuk doktoru Mustafa Dilmaç evinin önünde meslektaşı üroloji doktoru Nazım Abdulkadir K. ile araç parkı yüzünden tartıştı. Tartışmada sonrası Nazım Abdulkadir K. üzerinde taşıdığı çakı ile Dilmaç'ı göğsünden bıçaklayarak yaraladı.

İhbarla birlikte olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Dilmaç, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli doktor suç aleti ile birlikte gözaltına alındı.