Doktor şiddeti durmak bilmiyor! Tedavi sırasında karımın canını acıttın diyerek doktora saldırdı

Doktora şiddet olayı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Keloid temizletme işlemi için hastaneye gelen Ç.D.'ye bu işlem için doktor D.D.A müdahalede bulunduğu sırada eşinin canının yandığını iddia eden Selim D. isimli şahıs doktora saldırdı.

Çevredekilerin ve diğer sağlık çalışanlarının araya girmesiyle Selim D. sakinleştirilip darp edilerek hafif yaralanan doktor D.D.A. meslektaşları tarafından tedavi altına alındı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs 'kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi.

HASTANE AÇIKLAMA YAPTI: YASAL DÜZENLEMERİ ACİLEN BEKLİYORUZ

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Hastalarına şifa dağıtmaktan başka bir amaçları bulunmayan doktorlarımıza tedavi ettikleri hastaları ve yakınların tarafından yapılan bu çirkin saldırıları en güçlü kınıyoruz. Son dönemde sıkça yaşanan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının tahammül sınırlarını aştığını belirtmek isteriz. Sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddetin önlenmesine yönelik yasal düzenlemelerin acilen yapılmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.