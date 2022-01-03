Adana Şehir Hastanesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Servisi, duygusal anlara sahne oldu. Hastanede yaklaşık 1 yıldır kemik kanseri (osteosarkom) tedavisi gören 14 yaşındaki Mekke Alagöz, tedavinin tamamlanması ve taburcu olmasını, doktoru Doç. Dr. Ganiye Begül Küpeli'yle birlikte gitar çalıp söyleyerek kutladı.

Doktor ve hastasından son kemoterapi şarkısı

NOTALAR DUYGULARLA BULUŞTU

Hastanede son kez kemoterapi alan ve artık sadece kontrol için gelmek üzere taburcu edilen Küçük Mekke tedavi sürecinde çalmayı öğrendiği gitarı eline aldı. Mekke gitar çalarken, tedavisini yöneten Klinik Şefi Çocuk Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Ganiye Begül Küpeli, Nilüfer'in unutulmaz "Caddelerde Rüzgar" şarkısını söyledi. Mekke'nin annesi ile asistan doktorlar ve hemşirelerin de eşlik ettiği mini konserde duygusal anlar yaşandı.

ÇALMAYI 4 AYDA ÖĞRENDİ

Gaziantepli Metin Alagöz (39) ve Özlem Alagöz (36) çiftinin 3 çocuğunun en büyüğü olan Mekke Alagöz, hastalığı nedeniyle olduğu ameliyatların ardından geçtiğimiz Eylül ayında gitar eğitimi almaya başladığını ve hızla ilerlediğini söyledi. Taburcu olurken de doktoruyla birlikte şarkı söylemek istediğini anlatan Mekke, "Doktorum Doç. Dr. Ganiye Begül Küpeli hocamın da müzikle ilgilendiğini biliyordum. Kendisi beni kırmadı ve birlikte şarkı söyledik, çok mutlu oldum. Kendine ve tedavim boyunca ilgilerini eksik etmeyen Adana Şehir Hastanesi personeline teşekkür ediyorum" dedi.

ANNE ÖZLEM ALAGÖZ: MORALİ HEP YÜKSEKTİ

Mekke'nin ev hanımı annesi Özlem Alagöz de kızlarının tedavisi nedeniyle Gaziantep'ten Adana'ya taşındıklarını belirterek şunları söyledi: "Her 28 günde bir geliyorduk ve Mekke 4 gün hastanede kalıyordu. Doktorlar ve diğer sağlıkçıların da desteğiyle hep moralini yüksek tuttu. Zor bir dönem geçirdik ama çok şükür hepsini atlattık. Kemoterapi tedavisi tamamlandı. Önümüzdeki 4 yıl boyunca sadece kontroller için hastaneye geleceğiz" diye konuştu.