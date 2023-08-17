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Giriş Tarihi: 17.8.2023 21:30 Son Güncelleme: 17.8.2023 22:29

Doktora “Bıçak Parası” gözaltısı… Odasında 275 bin lira bulundu

İstanbul’da bir Ortopedi Doktoru, ameliyat ettiği hastaların yakınlarından yasa dışı bir şekilde “Bıçak Parası” aldığı iddiasıyla gözaltına alındı. Doktorun odasında “rüşvet” suçuna ilişkin olduğu değerlendirilen 275 bin lira nakit para ele geçirildi.

Emir SOMER Emir SOMER
Doktora “Bıçak Parası” gözaltısı… Odasında 275 bin lira bulundu

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yönetimi ve çok sayıda hasta yakınının şikayeti üzerine söz konusu kamu hastanesiyle ilgili inceleme başlattı. Söz konusu hastanede Ortopedi Doktoru olarak görev yapan doktor B.E.'nin "Bıçak Parası" adı altında ameliyat öncesi hasta yakınlarından yüksek miktarlarda paralar talep ettiği ve aldığı iddiaları derinlemesine incelendi.

Doktorun para vermeyen hastaların ameliyatlarına girmeyip aynı bölümde çalışan asistanlarını ameliyatlara soktuğu da iddia edildi. Yapılan tespitlerin ardından doktor B.E., çalışmakta olduğu hastanede yakalanarak gözaltına alındı. Doktorun hastanede kullandığı odasında yapılan aramalarda "Rüşvet" suçuna ilişkin olduğu değerlendirilen 275 bin lira nakit para ele geçirildi.

Doktora "Bıçak Parası" gözaltısı… Odasında 275 bin lira bulundu | Video

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Doktora “Bıçak Parası” gözaltısı… Odasında 275 bin lira bulundu
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