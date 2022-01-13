Doktora ceza! Tıbbi sekreter dava açmıştı!

Davanın 14 Eylül 2021'de görülen ilk duruşmasında, olay anını anlatan Demircan, "İ.K. bir anda kardiyoloji bölümüne girdi. İçeride hastane çalışanlarından B.T. vardı, bağırarak bir şeyler söylüyordu. Sonrasında bana yönelerek 'Sana o holteri takmanı söylüyorum' dedi, hakaretlerin ardından, telefonu fırlattı ve üzerime doğru yürüdü, sonrasında ise 'kafana sıkarım' diye bağırmaya devam etti" dedi.

Mahkemede savunması alınan doktor İ.K. ise, "Olayın olduğu iddia edilen günlerde yoğun bir çalışma ortamı söz konusuydu. Tıbbi sekreter olarak çalışan Cansu Demircan, zaman zaman da holter benzeri cihazların takılması ve sonuç alınması konusunda bizlere yardımcı oluyordu. Ben dahiliye bölümü hekimiyim, suç tarihinde bir gün önce Cansu Hanım çocuğunun hasta olduğunu gerekçe göstererek işe gelmemişti. O gün de bir holter takılması gerekiyordu. Hastayı Cansu Hanım'a yönlendirdim. Bir süre sonra hasta geldi ve 'Gönderdiğiniz yerde herhangi bir görevli yok' dedi. Başka bir hastayla ilgili aynı şekilde yönlendirme yaptığımda yerinde olmadığı konusunda bilgi verildi. Araştırdığımda görev yerinden ayrıldığını, kardiyoloji polikliniğinde kapıyı kapatıp içeride çay kahve içmekte olduklarını gördüm ve sert bir uyarım oldu. Ancak iddia edildiği şekilde aşağılayıcı herhangi bir şey söylemedim, tehdit etmem de söz konusu olmadı" dedi.