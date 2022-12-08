Doktora darp sekretere hakaret

Trabzon'da hastanenin acil servisinde doktor Arslan Kalay'ı (51) darp edip sekreter Gülcan Birinci'ye (41) hakarette bulunduğu öne sürülen baba-oğul gözaltına alındı. Taşkın Ç. (48) rahatsızlanan eşini Fatih Devlet Hastanesi'nin acil servisine götürdü. Doktor Arslan Kalay tedavisinin ardından serum takılması için hastayı müşahede alanına yönlendirdi. Bu sırada sekreter Gülcan Birinci'nin kendilerine bağırarak yönlendirme yaptığını öne süren Taşkın Ç. ve oğlu Doğuş Ç. (25), Birinci'ye hakaret etti.Tartışmanın yaşandığı alana gelen doktor Arslan Kalay, baba ve oğula dışarı çıkmalarını söyledi. Tartışmanın bir anda arbedeye dönüştüğü olayda Taşkın Ç., doktor Kalay'a yumrukla saldırdı. Başından hafif şekilde yaralanan doktor Aslan Kalay, bu durum üzerine 'beyaz kod' verdi. Hastaneye gelen polis ekipleri baba ile oğlunu gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edilen baba ile oğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hastaneye gelerek bilgi alan İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, olayı kınadıklarını ve sürecin takipçisi olacaklarını belirterek, "Gerçekten cansiperane ve özveriyle çalışan sağlık ordumuz var. Böyle yoğun iş yükü içerisinde bu tür olaylar her birimizi derinden yaralıyor, iş şevkimizi kırıyor" dedi.