Doktora hakarette mahkemeden ders gibi karar! Joseph Kahl detayı...

"Toplumsal sınıf hem kendisi, hem de başkaları tarafından saygınlık, toplumsal ilişkiler, eylemler, mallar ve değer hükümleri bakımından nüfusun başka kesimlerinden farklı sayılan bir kesimidir. Joseph Kahl, toplumsal sınıfın özelliklerini 7 temel boyutta toplamaktadır. 1) Saygınlık. Kimi insanlar, toplumda diğerlerinden daha fazla kişisel saygınlığa sahiptirler ve saygı görürler. 2) Belirli miktarda servet ya da gelire sahip olmak. 3) Toplumsal etkileşim. Geniş bir toplumda herkes herkesle etkileşimde bulunamaz. Farklı ilişki ortaya çıkar ve insanlar 'kendi çeşitlerinden' olanlarla daha rahattırlar. 4) Meslek. Bazı meslekler diğerlerinden daha yüksek sayılırlar. Sebepleri ise daha fazla ödüllendirme, toplum refahı için daha önemli olma, özel yetenekler gerektirme. 5) Sınıf bilinci. Belirli düzeylerde olan kimselerin kendi toplumsal gruplarının diğerlerinden farklılığının bilincinde olmaları. 6) Değer yönelimleri. Toplumdaki kişiler farklı ya da önemli saydıkları şeyler bakımından diğerlerinden farklıdır. Belirli kişilerden oluşan gruplar, diğerlerinden farklı, sınırlı sayıdaki soyut değerler ya da değer sistemlerine sahiptirler. 7) İktidar ya da başkalarının eylemlerini denetimi altına alabilme yeteneği. Bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde; sanığın suç tarihinde sosyal paylaşım sitesinde yorum olarak yazdıklarının objektif olarak değerlendirilmesi durumunda mesleki açıdan halkın bir kesimini aşağılama öğesinin yazı içeriğinde bulunduğu, yazılıp paylaşılan sözün aşağılama öğesi taşıdığı anlaşılmakla, sanığın halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama suçunu işlediği suçun maddi ve manevi unsurlarının oluştuğu vicdani kanısına varılmıştır."