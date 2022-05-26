Doktora öğrencisine telekulak davası

İstanbul'daki bir devlet üniversitesindearaştırma görevlisi 47 yaşındakiHayriye P. ile aynı okuldaki Prof. Dr. İsmailK. arasında geçtiğimiz yıllarda tartışma yaşandı.Tartışmaya profesörün öğrencisi Leyla Ş.de dahil oldu. Araştırma görevlisinden intikamalmak için kolları sıvayan doktora öğrencisi,Hayriye P.'nin odasındaki kurum içidâhili hatta santral yoluyla bağlanarak araştırmacıyıdinlemeye başladı, konuşmaları dakayıt altına aldı. Hayriye P. tarafından kendisihakkında hakaret içerikli sözler sarf edildiğiniduyan öğrenci Leyla Ş., elindeki kayıtla hakareteuğradığını ileri sürerek şikâyetçi oldu.Ardından kurum içindeyken Hayriye P.'ninfotoğraflarını çekerek bu fotoğrafları sosyalmedya hesabından yayımladı.Ses kaydının alındığını bu şekilde öğrenen araştırma görevlisi, savcılığa başvurarak odasından yaptığı görüşmelerin habersiz şekilde ses kaydına alındığını, işyerini de belli eden resmi üniformalı şekilde bulunan fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılarak özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini öne sürdü. Olayla ilgili cumhuriyet başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İddianamede, Leyla Ş.'nin 8 yıla kadar hapsi istendi.