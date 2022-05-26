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Giriş Tarihi: 27.5.2022

Doktora öğrencisine telekulak davası

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Doktora öğrencisine telekulak davası

Üniversitede araştırma görevlisi Hayriye P., kendisini santralden gizlice dinlediği ortaya çıkan öğrenci Leyla Ş.’den şikâyetçi oldu. Leyla Ş. hakkında 8 yıla kadar hapis talep edildi

İstanbul'daki bir devlet üniversitesinde araştırma görevlisi 47 yaşındaki Hayriye P. ile aynı okuldaki Prof. Dr. İsmail K. arasında geçtiğimiz yıllarda tartışma yaşandı. Tartışmaya profesörün öğrencisi Leyla Ş. de dahil oldu. Araştırma görevlisinden intikam almak için kolları sıvayan doktora öğrencisi, Hayriye P.'nin odasındaki kurum içi dâhili hatta santral yoluyla bağlanarak araştırmacıyı dinlemeye başladı, konuşmaları da kayıt altına aldı. Hayriye P. tarafından kendisi hakkında hakaret içerikli sözler sarf edildiğini duyan öğrenci Leyla Ş., elindeki kayıtla hakarete uğradığını ileri sürerek şikâyetçi oldu. Ardından kurum içindeyken Hayriye P.'nin fotoğraflarını çekerek bu fotoğrafları sosyal medya hesabından yayımladı.

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Ses kaydının alındığını bu şekilde öğrenen araştırma görevlisi, savcılığa başvurarak odasından yaptığı görüşmelerin habersiz şekilde ses kaydına alındığını, işyerini de belli eden resmi üniformalı şekilde bulunan fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılarak özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini öne sürdü. Olayla ilgili cumhuriyet başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İddianamede, Leyla Ş.'nin 8 yıla kadar hapsi istendi.

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Doktora öğrencisine telekulak davası
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