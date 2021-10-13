Doktora saldıran 2 kişi gözaltına alındı

Olay Şanlıurfa. nın Eyyübiye ilçesi Eyüp Kent mahallesinden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Eyyübiye ilçesindeki Nihat Demirelli Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen İ.A. ve K.A, iddiaya göre yakınları için ilaç yazdırmak istedi.

Doktorların, talebe olumsuz yanıt vermesiyle yaşanan tartışma sonrasında İ.A. ile K.A, merkezin dışına çıkarıldı. Söz konusu kişilerin taşkınlık çıkarıp merkezin kapı ve pencerelerini yumruklaması üzerine polisten yardım istendi. Olay yerine gelen polis ekibi, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Nihat Demirelli Aile Sağlığı Merkezi'inde bulunan kamera kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, saldırıya karışanların İ.A. ve K.A'yı olduğunu tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözaltı kararı almasının ardından söz konusu şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların sorguları sürüyor.