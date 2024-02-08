Doktora şiddet kamerada

Sağlıkta şiddet olaylarına bir yenisi Edirne'de yaşandı. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli doktor B.Ö., Dahiliye Yoğun Bakım Servisi'ndeki tedavisi sırasında hayatını kaybeden hastanın vefat haberini oğlu V.K.'ya verdi. Annesinin ölüm haberini alan V.K., doktor B.Ö.'yü darp etti. V.K., polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan ölçümde V.K.'nın 1.30 promil alkollü olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen V.K. çıkarıldığı hâkimlikçe ev hapsiyle cezalandırıldı.