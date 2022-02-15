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Giriş Tarihi: 16.2.2022

Doktora tecavüz eden başhekime 15 yıl

Doktora tecavüz eden başhekime 15 yıl
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde özel bir hastanede doktora ilaç ve alkol vererek cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen başhekim 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık A.Ç. ile mağdur sıfatıyla yabancı uyruklu doktor V.E. ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık A.Ç.'nin "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mağdur V.E., erkek arkadaşı ile ayrılması nedeniyle moralinin bozuk olduğunu, başhekim A.Ç.'nin kendisine ilaç verdiğini belirtti. Olay günü hastanede nöbetçi olduğu sırada A.Ç.'nin kendisini odasına çağırdığını ve alkol içirdiğini ileri süren V.E., ilaç ve alkolün etkisiyle baş dönmesi yaşayarak kontrolünü kaybettiğini söyledi. V.E., A.Ç.'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ileri sürdü. Mahkeme tutuklu sanık A.Ç.'nin "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 15 yıl hapsine hükmetti. AA

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Doktora tecavüz eden başhekime 15 yıl
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