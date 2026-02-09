Doktordan kaybettiği arkadaşına büyük vefa

Antalya'da görev yapan Doç. Dr. Meltem Demir, yazdığı 'Albatros' isimli kitabının geliri ve Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfının desteğiyle, 6 Şubat depreminde Hatay'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden iyilik meleği arkadaşı Dr. Ebru Gündüz adına İskenderun'da kütüphane yaptırdı. Demir, Gündüz'le 2013 yılında Karadeniz gezisinde Dr. Ebru Gündüz ile tanışmıştı. Demir iyilikseverliği ile tanıdığı meslektaşının ismini yaşatmak istedi. Kütüphane kurulması çalışmasını başlattı. Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) ile birlikte İskenderun İlköğretim İlkokulu'nda Dr. Ebru Gündüz Kütüphanesi'ni kuruldu.