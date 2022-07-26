Haberler Yaşam Haberleri Doktordan sevgilisine akıl almaz işkence
Giriş Tarihi: 27.7.2022

Doktordan sevgilisine akıl almaz işkence

Elazığ’da, doktor sevgilisi Sinan Bulut tarafından 2 saat öldürülesiye darp edilip 5 yerinden bıçaklanan Dilan Tali, ölümden döndü. Tali’nin şikâyeti üzerine gözaltına alınan Bulut tutuklandı

AHMET ÇÖTELİ AHMET ÇÖTELİ
Doktordan sevgilisine akıl almaz işkence
Elazığ'da, Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde anestezi doktoru olarak görev yapan Sinan Bulut ve muhasebeci sevgilisi Dilan Tali (25), geçen pazar akşam yemeğinde bir araya geldi. Tali, yemekten sonra cüzdanı ve kimliğini almak için Sinan Bulut'un evine gidince, adeta dehşeti yaşadı. Evde Tali'nin önceki ilişkisini sorgulamaya başlayan Sinan B., iddiaya göre eline aldığı bıçağı koltuğa saplayarak "Konuşacaksın" diye tehdit etti. Ardından genç kadını darp edip bıçakla 5 yerinden yaralayarak yaklaşık 2 saat şiddet uyguladı. Sinan B.'nin yorgun düşmesini fırsat bilen Tali, evden çıkarak yardım istedi. Komşuların haber vermesi üzerine eve gelen polis, Sinan Bulut'u gözaltına aldı. Emniyete götürülen Bulut, ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.



DEHŞETİ ANLATTI
Gerilim filmlerini aratmayan geceyi anlatan Dilan Tali, "Aramızda güven sorunu vardı. Yemek sırasında geçmişimi sorgulayıp ağır hakaretlerde bulundu. Tartışmanın ardından birlikte evine gittik. Beni darp edip bıçakla yaraladı. Öleceğimi sandım. Camdan atmakla tehdit etti. İntihar süsü verecekti. Ayaklarına kapanıp kalorifer peteğini tuttum. Tutarken de kafamı peteğe vurmaya devam etti. O esnada tekrar saçımı tuttu ve boğazımı kesmekle tehdit etti. Yalvardım. Yorgun düşünce fırsatını bulup evden çıkmayı başardım. Yardım istedim, komşular polisi aradı" dedi. Doktorlara yapılan şiddetin gündemde olduğuna dikkat çeken Tali, "Bir doktorun bir insana can vermese bile zarar vermemesi gerekirken beni öldürmeye çalışmasını kınıyorum. Adalete güveniyorum. Meslekten men edilmesini istiyorum. Bana böyle zarar veren bir insanın mesleğini icra edebileceğini düşünmüyorum" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS tercih kılavuzu 2022! Üniversite tercihleri bugün başlıyor! ÖSYM YKS tercih robotu 2022 ile üniversite tercihi nasıl yapılır ve adayların kaç tercih hakkı var?
SON DAKİKA: Maaş farkları için Bakanlıktan açıklama geldi! Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yeni ödeme takvimi belli oldu! Emekli Sandığı maaş farkı için de tarih netleşti
Değeri tam 828 milyon! Oyuncu Sibel Turnagöl'ün eşi Mehmet Çelik'ten "Arsama çöktüler" ihbarı!
YENİ ÖTV DÜZENLEMESİ ile otomobil fiyatları düşecek mi, araçlara indirim gelecek mi, ne kadar? Araçlarda ÖTV indirimi ve 2022 Yeni ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları son durum
Sigara zammı güncel sigara fiyatları 27 Temmuz 2022: Yeniden sigaraya zam mı geldi, JTİ, BAT, Philip Morris grubu ne kadar oldu?
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2022! İşte önlisans ve lisans 2 ve 4 yıllık 2022 Üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları YÖK ATLAS
Aile Destek Programı başvuru ve ödeme tarihleri 2022: e-Devlet ile Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır, ödemeler ne zaman yatırılacak?
Son dakika: Sosyal yardım uygulaması genişletildi: Çalışan ve emekliler de başvurabilecek...
Maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? Temmuz 2022 SSK ve BAĞKUR memur ve emekli maaş farkı ne zaman ödenecek, hangi tarihte?
Aile Destek Programı başvuru ekranı 2022: e-Devlet ile Aile Destek Programı/Paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? 450 - 600 TL ödeme yapılacak!
ARKADAŞINA GÖNDER
Doktordan sevgilisine akıl almaz işkence
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA