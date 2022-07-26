Doktordan sevgilisine akıl almaz işkence

Elazığ'da, Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde anestezi doktoru olarak görev yapan Sinan Bulut ve muhasebeci sevgilisi Dilan Tali (25), geçen pazar akşam yemeğinde bir araya geldi. Tali, yemekten sonra cüzdanı ve kimliğini almak için Sinan Bulut'un evine gidince, adeta dehşeti yaşadı. Evde Tali'nin önceki ilişkisini sorgulamaya başlayan Sinan B., iddiaya göre eline aldığı bıçağı koltuğa saplayarak "Konuşacaksın" diye tehdit etti. Ardından genç kadını darp edip bıçakla 5 yerinden yaralayarak yaklaşık 2 saat şiddet uyguladı. Sinan B.'nin yorgun düşmesini fırsat bilen Tali, evden çıkarak yardım istedi. Komşuların haber vermesi üzerine eve gelen polis, Sinan Bulut'u gözaltına aldı. Emniyete götürülen Bulut, ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.Gerilim filmlerini aratmayan geceyi anlatan Dilan Tali, "Aramızda güven sorunu vardı. Yemek sırasında geçmişimi sorgulayıp ağır hakaretlerde bulundu. Tartışmanın ardından birlikte evine gittik. Beni darp edip bıçakla yaraladı. Öleceğimi sandım. Camdan atmakla tehdit etti. İntihar süsü verecekti. Ayaklarına kapanıp kalorifer peteğini tuttum. Tutarken de kafamı peteğe vurmaya devam etti. O esnada tekrar saçımı tuttu ve boğazımı kesmekle tehdit etti. Yalvardım. Yorgun düşünce fırsatını bulup evden çıkmayı başardım. Yardım istedim, komşular polisi aradı" dedi. Doktorlara yapılan şiddetin gündemde olduğuna dikkat çeken Tali, "Bir doktorun bir insana can vermese bile zarar vermemesi gerekirken beni öldürmeye çalışmasını kınıyorum. Adalete güveniyorum. Meslekten men edilmesini istiyorum. Bana böyle zarar veren bir insanın mesleğini icra edebileceğini düşünmüyorum" diye konuştu.