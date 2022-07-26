Doktordan sevgilisine korku filmlerini aratmayan işkence

Aslında bana intihar süsü verecekti. Ayaklarına kapandım ve peteği tuttum. Tutarken de kafamı peteğe vurmaya devam etti. O esnada tekrar saçımı tuttu ve boğazımı kesmekle tehdit etti. Ben yalvardım. Bir an yorgun düşünce fırsatını buldum evden çıkmayı başardım. Yardım istedim, komşular polisi aradı" ifadelerini kullandı.

Doktorlara yapılan şiddetin gündemde olduğuna dikkat çeken Tali, "Bir dönemde bir doktorun bir insana can vermese bile zarar vermemesi gerekirken beni öldürmeye çalışmasını kınıyorum. Adalete güveniyorum. Gözaltına alındıktan hemen sonra tutuklandı. Meslekten men edilmesini istiyorum. Bana böyle zarar veren bir insanın mesleğini icra edebileceğini düşünmüyorum" diye konuştu.