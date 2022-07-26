Doktordan sevgilisine korku filmlerini aratmayan işkence

Üniversitesi hastanesinde anestezi uzmanı doktor olan S.B. ve sevgilisi Dilan Tali Pazar günü akşam yemeğinde bir araya geldi. Tali, yemekten sonra cüzdanı ve kimliğini almak için S.B.'nin evine geçince adeta dehşeti yaşadı.
Evde Tali'nin önceki ilişkisini sorgulamaya başlayan S.B. eline aldığı bıçağı koltuğa saplayarak konuşacaksın demeye başladı. Bir anda sinirlenen gözü dönmüş doktor, genç kadını darp etti. Bıçakla beş yerinden yaraladığı sevgilisine yaklaşık iki saat boyunca şiddet uygulayan S.B.'nin yorgun düşmesini fırsat bilen Tali, evden dışarı çıkarak yardım istedi. Komşuların haber vermesi üzerine eve gelen polis, S.B.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen doktor S.B., ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi Sulh Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.
DEHŞETİ ANLATTI
Gerilim filmlerini aratmayana geceyi anlatan Dilan Tali, aralarında güven sorunu olduğunu anımsatarak, yemek sırasında S.B.'nin geçmişi sorgulayıp kendisine ağır hakaretlerde bulunduğunu söyledi.
Tartışmanın ardından birlikte sevgilisin gittiği evde korku filmlerini aratmayan şiddete maruz kaldığını ifade eden Tali, darp ve bıçak darbeleriyle yaralandığını vurguladı. Yaşadıkları karşısında bir anda öleceğini düşündüğünü belirten Tali, "Beni camdan aşağı atmakla tehdit etti.
Aslında bana intihar süsü verecekti. Ayaklarına kapandım ve peteği tuttum. Tutarken de kafamı peteğe vurmaya devam etti. O esnada tekrar saçımı tuttu ve boğazımı kesmekle tehdit etti. Ben yalvardım. Bir an yorgun düşünce fırsatını buldum evden çıkmayı başardım. Yardım istedim, komşular polisi aradı" ifadelerini kullandı.
Doktorlara yapılan şiddetin gündemde olduğuna dikkat çeken Tali, "Bir dönemde bir doktorun bir insana can vermese bile zarar vermemesi gerekirken beni öldürmeye çalışmasını kınıyorum. Adalete güveniyorum. Gözaltına alındıktan hemen sonra tutuklandı. Meslekten men edilmesini istiyorum. Bana böyle zarar veren bir insanın mesleğini icra edebileceğini düşünmüyorum" diye konuştu.