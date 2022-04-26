Doktorlara saldırıp polisin silahını almaya çalışmıştı... O saldırgan tutuklandı

Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde, elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybetmiş bir şekilde hastaneye getirilen 31 yaşındaki Cüneyt Yaruk'un yakınları Halis Toprak Vakfı Devlet Hastanesinde görevli doktorlara saldırmıştı. Saldırganlardan Yaruk'un kardeşi Behçet Yaruk, çıkan arbede sırasında almak istediği polisin silahı ateş almıştı. Sağlık çalışanları ölümden dönerken, Sağlık Bakan Fahrettin Koca, saldırganın gözaltına alındığını açıklamıştı. Lice İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Behçet Yaruk, mahkemeye sevk edildi. Yaruk, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

BAKAN KOCA SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Lice'de sağlıkta şiddete tutuklama. Bir yakını hastaneye, kaza sonrası hayatını kaybetmiş olarak getirilen ve polis memurunun silahıyla ateş ederek şiddete başvuran kişi Cumhuriyet Başsavcılığının talebi ile tutuklanmıştır. Milletimiz adına karar veren yargıya teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.